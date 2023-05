I sammarinesi Mirco Conti e Aurora Toccaceli hanno partecipato alla prima tappa di Coppa Italia di nuoto pinnato in acque libere, al Lago Standiana di Ravenna. Per Conti 15° posto nella classifica generale e 7° di categoria nei 3mila pinne, Toccaceli, alla sua seconda esperienza in una gara di fondo, 18° posto assoluto e 5° di categoria nei 1000 monopinna.