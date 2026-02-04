TV LIVE ·
Pinnato e apnea, successi e soddisfazioni per i sammarinesi

Doppio appuntamento per la Federazione Sammarinese Attività Subacquee

4 feb 2026
Doppio appuntamento per la Federazione Sammarinese Attività Subacquee, che è stata impegnata con il settore del nuoto pinnato e dell’apnea. Alla piscina Palasport di Camaiore è andato in scena il terzo Memorial Dario D’Alessandro, gara valevole per il Campionato Regionale Toscano. A battezzare l’ingresso nelle vasche le più giovani atlete con Giulia Arlotti, che ha conquistato un argento e un bronzo nei 50 e 100 monopinna, mentre Viola Pimazzoni chiude in quarta posizione nei 50 monopinna.

Nella terza categoria Chiara Zanotti si porta a casa il secondo posto nei 50 monopinna, mentre per Elena Laglia arriva un doppio bronzo nei 50 e 200 metri pinne. A seguire è stato il turno di Anna Palmieri, che ha chiuso le gare dei 50 e 100 metri pinne in undicesima posizione; per Chiara Naso terzo posto nei 50 monopinna, mentre Lisa Bartolini va a podio nei 50 pinne con il terzo posto e il quarto nei 100 e 200 pinne. Fa incetta di medaglie d’oro Elisabetta Brasey con le vittorie nei 50, 100 e 200 pinne. Infine, negli Assoluti Sofia Fratti ritocca il proprio personale con il terzo posto nei 100 monopinna, quarto e quinto posto per Camilla Sansovini ed Emma Bollini.

Nel maschile Luigi Renzi ha conquistato il quarto posto nei 50, 100 - in questa specialità seguito al quinto posto da Federico Bianchini - e 200 pinne. Samuele Michelotti strappa il minimo per i Campionati Italiani Assoluti, mentre Alessandro Ceci ha conquistato il bronzo nei 50 e 100 metri pinne. Negli Assoluti Federico Fabbri ottiene la migliore prestazione nei 200 pinne con il quinto posto; infine, nei 50 monopinne Alessandro Amici è ottavo.

Dal pinnato all’apnea con il secondo Trofeo Centro Sub Monte Conero svolto ad Ancona nella piscina comunale “Ponte Rosso” e valido come Campionato Regionale, selettiva Campionato Italiano e passaggi di categoria. Alla gara hanno partecipato Alvaro Casali e Daniele Mazza, guidati dal tecnico Giorgio Pierguidi. Mazza è andato a medaglia con il terzo posto, migliorando il proprio personale a 128 metri in vasca corta, mentre Casali ha chiuso in ottava posizione. Per l’apnea si è trattato di un buon esordio in vista del Trofeo San Marino che si terrà il 1° marzo e ha già fatto registrare il sold out di iscrizioni. Alla gara saranno presenti gli atleti più forti del panorama italiano, tra cui Mauro Generali già vice campione europeo di specialità.




