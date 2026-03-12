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Pino Carbone: "Non ci poniamo limiti"

Con il proverbiale entusiasmo il Presidente della Pallacanestro Titano Pino Carbone indica la strada da percorrere verso i play i off

di Lorenzo Giardi
12 mar 2026

La Pallacanestro Titano ha centrato l'obiettivo minimo dei play off e la società ha deciso di compattare ulteriormente il gruppo con una cena conviviale guidata dal Presidente Pino Carbone in vista dell'inizio della post season: "Non solo ci siamo salvati - dice - ma non è finito il campionato e siamo ancora siamo già nei play-off, per cui adesso quello che viene viene". Ora l'obiettivo è "arrivare nei primi quattro perché i primi quattro hanno la scelta dei play-off, sono due partite su tre e se facciamo la prima in casa, nelle quattro abbiamo la seconda è sempre in casa, per cui abbiamo un grosso vantaggio".




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