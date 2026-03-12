BASKET - SERIE C UNICA Pino Carbone: "Non ci poniamo limiti" Con il proverbiale entusiasmo il Presidente della Pallacanestro Titano Pino Carbone indica la strada da percorrere verso i play i off

La Pallacanestro Titano ha centrato l'obiettivo minimo dei play off e la società ha deciso di compattare ulteriormente il gruppo con una cena conviviale guidata dal Presidente Pino Carbone in vista dell'inizio della post season: "Non solo ci siamo salvati - dice - ma non è finito il campionato e siamo ancora siamo già nei play-off, per cui adesso quello che viene viene". Ora l'obiettivo è "arrivare nei primi quattro perché i primi quattro hanno la scelta dei play-off, sono due partite su tre e se facciamo la prima in casa, nelle quattro abbiamo la seconda è sempre in casa, per cui abbiamo un grosso vantaggio".

