Pioggia di Brevetti per il San Marino Golf.

Con la chiusura della stagione federale, è stato ufficializzato il ranking della Federazione Italiana Golf con le assegnazioni dei Brevetti (B) che, per il club bianco-azzurro, passano dai cinque del 2022 a ben undici nel 2023 tra cui due prestigiosi Brevetti Giovanili: 10° posto nazionale Under 12 femminile per Giada Pelliccioni (BG - 32 giri) 14° posto nazionale Under 12 maschile per Leone Franchi (BG - 36 giri) 34° posto nazionale U12 femminile per Anita Masini (B - 25 giri) 46° posto nazionale U12 femminile per Martina Pelliccioni (B - 10 giri) 49° posto nazionale U14 femminile per Aisha Nouioui (B - 37 giri) 58° posto nazionale U12 maschile per Sampad Bartoletti Stella (B - 18 giri) 60° posto nazionale U12 maschile per Lorenzo Ferrari Fusaglia (B - 20 giri) 93° posto nazionale U12 maschile per Pietro Del Governatore (B - 13 giri) 117° posto nazionale U14 maschile per Giacomo Gasperoni (B - 25 giri) 159° posto nazionale U14 maschile per Alessandro Gardini (B - 25 giri) 190° posto nazionale U16 maschile per Ludovico Franchi (B - 22 giri).

Da segnalare che Martina, con i suoi nove anni, è la più giovane d’Italia ad aver conquistato, nel 2023, questo importante riconoscimento. Enorme il lavoro svolto da tutti i ragazzi dell’Academy che, nella stagione appena conclusa, hanno completato in totale ben 364 giri validi per il ranking contro i 90 del 2022. Il brevetto è uno strumento di fidelizzazione attraverso il quale si favorisce l'avvicinamento dei giovani atleti al mondo dell’agonismo grazie a importanti scontistiche per l’accesso ai campi da gioco di tutta Italia e alla possibilità di partecipare a raduni ed eventi che la Federazione Italiana organizzerà durante il 2024.

