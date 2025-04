SPORT SPECIALI Pioggia di medaglie per gli atleti degli Sport Speciali al Nuoto Senza Barriere

Pioggia di medaglie per gli atleti degli Sport Speciali al Nuoto Senza Barriere.

Nel weekend 5 atleti della Federazione Sammarinese Sport Speciali hanno preso parte al 1° Trofeo FISDIR di Nuoto Senza Barriere a Forli. Per Melissa Mancini oro nei 25m stile libero e bronzo nei 25. rana mentre Elena Gualandra ha centrato la vittoria sempre nei 25m stile. Medaglie d'argento per Marianna Pruccoli ed Elia Gasperoni nei 25m dorso, buone prestazioni anche per Danilo Grandoni.

“Vogliamo elogiare gli atleti per l’impegno e l’entusiasmo dimostrato, in un bel weekend all’insegna dello sport e dell’amicizia” - hanno affermato le coach Susy Serra e Sara Maggiotti.

