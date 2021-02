Pioggia di medaglie per la Federazione Roller sammarinese nella Coppa Italia Free Style

Nel fine settimana, ad Anagni (FR), si è tenuta la COPPA ITALIA FREESTYLE 2021. La manifestazione ha dato inizio al calendario della stagione federale 2021 per il settore Roller freestyle con la partecipazione di atleti e società sportive provenienti da tutta Italia. Nella prima giornata di gara, dedicata alla disciplina del Classic Freestyle Slalom Singolo, la Federazione Sammarinese Roller Sports ha portato in gara l’atleta Matilde Terenzi, categoria ragazzi, accompagnata dall’allenatrice Marianna Mazzini. Matilde è riuscita a mantenere una perfetta concentrazione per tutta la durata del suo disco di gara riuscendo anche nelle evoluzioni più difficili e portando a casa una medaglia d’argento.





Nel secondo giorno gli atleti si sono misurati nella disciplina dello Speed Slalom mettendo alla prova la loro destrezza sui pattini e secondo argento per Terenzi. L’ultima giornata di gara è stata chiusa con la disciplina del Roller Cross, dove gli atleti si sono confrontati in un percorso a ostacoli sui pattini, e terza medaglia d'argento per Matilde Terenzi. Con lei hanno gareggiato per il San Marino anche Tommaso Terenzi, categoria giovanissimi, che ha ottenuto la medaglia d’oro riuscendo a ottenere il miglior tempo sia in fase di qualificazione che nella fase finale. Tania D’antonio e Alessia Conti, categoria esordienti, hanno ottenuto rispettivamente al 16° e un 18° posto . In gara anche Davide Giannoni che ha confermato la sua supremazia raggiungendo il gradino più alto del podio.