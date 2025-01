Piva: "Vogliamo continuare a crescere, Giochi dei Piccoli Stati il primo obiettivo"

Nel video l'intervista

Stefano Piva è stato confermato alla Presidenza della Federazione Sammarinese Tennis Tavolo. Quali sono gli obiettivi del nuovo quadriennio?:

"È la continuità che portiamo avanti. Noi abbiamo avuto un periodo abbastanza importante in questi quadrienni olimpici che hanno preceduto quello attuale. Abbiamo avuto una grande crescita, crescita del movimento, crescita del numero degli atleti. Abbiamo un direttore tecnico che è membro della Commissione tecnica europea per il secondo quadriennio proprio lo scorso anno. E quindi abbiamo queste capacità, queste competenze da mettere a disposizione per il nostro settore di giovani atleti e per le squadre juniores e seniores che operano a livello internazionale. Continuiamo questo programma di crescita, questo programma di sviluppo. I nostri progetti sono alla base di questa evoluzione tecnica dei nostri atleti per arrivare a livello europeo adeguatamente, scendere in campo a livello europeo con le capacità e le competenze che ci devono essere necessarie per ben figurare".

Grande attenzione anche al movimento di base perché avete numeri importanti riguardo proprio all'avviamento al tennis tavolo, vero?:

"Facciamo dei corsi pre-agonistici e agonistici per preparare i giovanissimi atleti a scendere in campo".

L'anno 2025 è anno di Giochi di Piccoli Stati?

"Ecco, è il grande appuntamento per il quale facciamo preparazione a tutti i livelli, in tutti i settori. Il nostro percorso punta a quel grande appuntamento al quale non abbiamo mai mancato in tutte le precedenti edizioni. Quando abbiamo partecipato siamo riusciti ogni volta a portare casa una medaglia o più di una medaglie".