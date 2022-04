Sarà la Svethia Recanati di coach Massimo Padovano l’avversario playoff dei Titans. La conclusione della seconda fase ha anche portato alla definizione delle varie posizioni in classifica e la Pallacanestro Titano, seconda, affronterà appunto Recanati, settima. In questo weekend andrà in scena la Final Four di Coppa a Montemarciano (sabato semifinali Titans-Perugia e Montemarciano-Attila Recanati, domenica la finale), mentre nel fine settimana successivo cominceranno tutte le serie playoff.