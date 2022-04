BASKET Play-off: sarà Recanati l'avversario dei Titans La Pallacanestro Titano se la vedrà con il quintetto marchigiano guidato dall'ex allenatore dei sammarinesi, Massimo Padovano

Sarà la Svethia Recanati di coach Massimo Padovano l’avversario playoff dei Titans. La conclusione della seconda fase ha anche portato alla definizione delle varie posizioni in classifica e la Pallacanestro Titano, seconda, affronterà appunto Recanati, settima. In questo weekend andrà in scena la Final Four di Coppa a Montemarciano (sabato semifinali Titans-Perugia e Montemarciano-Attila Recanati, domenica la finale), mentre nel fine settimana successivo cominceranno tutte le serie playoff.

