Playoff baseball, San Marino cerca la 7a finale scudetto di fila

Domani la serie con Bologna si sposta a Serravalle per gara-3, 4 e l'eventuale gara-5. Parma a un passo dalle Italian Baseball Series

27 ago 2025
Foto: Fibs/Photobass
Foto: Fibs/Photobass

È tempo d'inversione di campo, nelle semifinali playoff della Serie A di baseball, con le serie in corso che si spostano sul diamante delle due squadre meglio piazzate in regular season: Parma e San Marino. Dopo gara-1 e gara-2, la semifinale tra gli emiliani e Macerata pare ben indirizzata, visto il doppio largo successo dei campioni d'Italia nelle Marche, per 7-2 e 10-2, con entrambe le partite decise dai punti piazzati nella seconda metà dell'incontro. Ai gialloblù basterà vincere ancora una volta: già giovedì sera potrebbero essere di nuovo in finale.

Se la sfida tra Parma e Macerata sembra avviata verso lo stesso esito dello scorso anno, nulla si può ancora dire su quella tra San Marino e Bologna, che è in parità e molto combattuta. I titani si sono presi gara-1 per 3-2, passando in vantaggio già nel primo inning, andando sotto con un doppio errore nel secondo e poi rimontando e ribaltando il risultato tra sesta e nona ripresa. In gara-2 è arrivata la rivincita della Fortitudo, che ha interrotto l'imbattibilità dei titani nei playoff grazie a due punti nel secondo e a una terza marcatura nel sesto.

Finora, nella serie i battitori hanno ben figurato, ma le difese sono state brave a impedire agli attacchi di concretizzare diverse situazioni favorevoli, con gli uomini già piazzati in base, mantenendo piuttosto bassi i risultati. Ora, però, da Bologna si passerà al diamante di Serravalle e San Marino proverà a sfruttare il fattore campo per portare la serie a proprio favore: già sicure di disputarsi sono gara-3 e gara-4, in programma giovedì e venerdì, entrambe alle 20. In caso di semifinale ancora in parità, si giocherà di nuovo, sabato, alla stessa ora, per decidere chi andrà a giocarsi lo scudetto nelle Italian Baseball Series.




