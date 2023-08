BASEBALL Playoff scudetto, al via da Serravalle le semifinali San Marino affronta la Big Mat Grosseto, battuta sei volte in stagione

Partirà giovedì sera dal diamante di Serravalle la semifinale dei playoff del campionato di baseball: San Marino ospita la Big Mat Grosseto, in una serie inedita, al meglio delle sette partite. I Titani si presentano alla sfida da campioni in carica, mentre i toscani si sono spinti così avanti nella competizione per la prima volta e ora sognano in grande. Negli ultimi 15 anni, lo scudetto è stata una questione discussa solo tra San Marino ed Emilia-Romagna, con vittorie per i Titani, per Bologna, per Parma e per Rimini. L'ultima a inserirsi in questo duopolio fu proprio una formazione di Grosseto, nel 2007, l'allora Montepaschi, oggi chiamata Bbc Grosseto. Se, però, la controparte cittadina ha già diversi titoli in tasca, la bacheca della Big Mat è ancora vuota. Di contro, San Marino giunge al penultimo atto per la 16a volta, la quinta di fila: la prima fu nel 2005, 19 anni dopo l'esordio in Serie A e, in seguito, i Titani si qualificarono per le semifinali ininterrottamente dal 2008 al 2017. Per i playoff in corso, San Marino ha ritrovato sul monte di lancio anche Tiago Da Silva, rientrato dopo l'esperienza in Messico, ed eliminato Modena ai quarti, mentre Grosseto ha tesserato Vicente Colasante, esterno e lanciatore, che torna in Italia dopo la vittoria del campionato spagnolo, e ha battuto Macerata. Per quanto riguarda i numeri complessivi della stagione, i Titani, miglior attacco della Poule scudetto con 154 punti segnati, hanno vinto 29 delle 37 partite disputate, la Big Mat ne ha conquistate 21 su 39. Negli scontri diretti con Grosseto, San Marino ha fatto en plein, ma, come ha spiegato l'allenatore Doriano Bindi, sono state tutte partite equilibrate, quindi sottovalutare l'impegno sarebbe un errore. Unico assente, per i campioni d'Italia, sarà Oviedo. Lancio d'inizio alle 20.30, si replica venerdì alla stessa ora, sempre sul diamante di Serravalle. Poi si andrà a Grosseto per gara-3, 4 e l'eventuale gara-5 e, se ce ne fosse bisogno, si tornerà sul Titano per le ultime sfide.

