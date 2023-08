BASEBALL Playoff scudetto: Parma avanza, Macerata riacciuffa Grosseto In semifinale sarà Derby della Via Emilia, mentre San Marino attende ancora

Il San Marino baseball dovrà aspettare ancora una sera per conoscere la propria avversaria nella semifinale dei playoff scudetto, perché Macerata ha vinto gara-4, contro Grosseto e si è portata sul 2-2 nella serie. Oggi, alle 20.30, l'incontro che deciderà la sfidante dei Titani. Le semifinali partiranno giovedì 24 agosto e saranno al meglio delle sette partite: se a passare saranno i marchigiani, i campioni d'Italia giocheranno in casa gara 3, 4 e l'eventuale gara-5, se avanzassero i toscani, il diamante di Serravalle ospiterà gara 1, 2 e le eventuali gara 6 e 7. Nell'altra sfida della domenica, Parma chiude il discorso con Nettuno, battendo 5-3 i laziali e vincendo la serie per 3-1. Per i ducali, in semifinale si riproporrà il Derby della Via Emilia contro Bologna, che aveva già eliminato per 3-0 Ronchi dei Legionari.

