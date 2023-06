Podio dei sammarinesi Gasparelli e Sansovini nella velocità

La nazionale sammarinese inserita nella terza divisione. Prima giornata dei Campionati Europei a squadre in Polonia, a Chorzow, aperti dalle gare della terza divisione, la serie C dell’atletica continentale, quindici nazioni con in palio tre posti per la promozione alla categoria superiore. Nel Getto del Peso vittoria andata alla georgiana Shatirishvili, a questo gara ha preso parte anche la sammarinese Giulia Cesarini che ha centrato il record nazionale under 23 con la distanza di 7.65. Rappresentante del Titano nel Salto Triplo Davide Davosi che ha saltato la misura di 12.72.08, specialità che ha visto trionfare l'armeno Aghasyan.

Nei 400 metri piani maschili nono tempo per Alessandro Gasperoni che ha chiuso la sua prova in 48.68, l'oro è andata all'albanese Burraj in 46.30. Nei 3000 siepi uomini tredicesimo il biancoazzurro Tommaso Casadei (12.14.01), in una gara sempre molto dura dominata dall'andorrano Carabana. Grande prestazione per Alessandra Gasparelli, nella regina delle gare di atletica, i 100 metri piani: la sammarinese è seconda con 11.65 dietro Lindner al termine di un emozionante duello testa a testa, al termine ha prevalso l'austriaca per 7 centesimi di secondo. Nella stessa specialità uomini, Francesco Sansovini medaglia di bronzo, terzo posto per lui con il tempo di 10.52. Il sammarinese è stato preceduto dall'austriaco Fuchs e l'irlandese Olatunde. Gli altri sammarinesi in gara: Probo Benvenuti 12° negli 800 metri, 13° Chiara Guiducci nei 5000, 15° Sofia Bucci nei 400 metri, nel lancio del disco 13° posto per Letizia Casadei Valentini.