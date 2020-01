TENNIS TAVOLO Podio per Mattia Berardi a Terni

Ancora un podio per un pongista sammarinese in un importante torneo Nazionale assoluto che si è disputato a Terni domenica scorsa, protagonista è stato Mattia Berardi che nel tabellone B ha battuto nell’ordine il compagno di squadra Federico Giardi 3:1 il lombardo Marco Bressan 3:2 ed il romagnolo Matteo Monaco 3:0. Si è arreso solo in finale al friulano Eric Bertolini con il risultato di 3:1, eliminato al secondo turno Mattias Mongiusti altro atleta della Nazionale Sammarinese.



