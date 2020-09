Poggiali: ”Il premio Fair Play Menarini lo dedico a mio padre” Nel corso della 24sima edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini, il 2 volte Campione del Mondo Manuel Poggiali è stato premiato nella categoria “Fair Play Modello di Vita”.

La Piazza del Municipio di Castiglion Fiorentino ha ospitato il 24simo Premio Internazionale Fair Play Menarini. Un parterre de roi di assoluto prestigio ha impreziosito una serata che ha visto, tra gli altri, splendere la stella di Manuel Poggiali .

Il sammarinese ha ricevuto il premio “Fair Play Modello di Vita”. Sul palco con il due volte Campione del Mondo 125/250 il Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini e il Presidente del Comitato Olimpico sammarinese Gian Primo Giardi. Diversi gli ospiti di spicco di questa edizione del Menarini : dal tecnico olandese Louis Van Gaal, ad Arrigo Sacchi, al Presidente della Federazione gioco calcio polacca Zbigniew Boniek, all’eterno Josè Altafini.

Non solo il calcio, ma anche gli altri sport sono stati rappresentati in maniera totale: lo sci con Dominik Paris e le sorelle Elena e Nadia Franchini . Il nuoto con la nuova stelle tricolore ancora giovanissima classe 2005 Benedetta Pilato, ed ancora il C.T della Nazionale di pallanuoto Alessandro Campagna. La pallavolo con uno dei suoi maggiori interpreti il cubano Joel Despaigne, la Formula 1 con Giancarlo Fisichella, il golf Federica Dassù e per la categoria “lo sport oltre lo sport” il velista Andrea Stella. La serata si è aperta con la standing ovation per medici e infermieri impegnati nella lotta al Covid 19.



Da Castiglion Fiorentino l'inviato Lorenzo Giardi.





