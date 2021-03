SPORT AWARDS POKER PERILLI Alessandra Perilli vince il premio di Atleta dell'Anno per la quarta volta. La tiratrice sammarinese è stata premiata dal Campione Olimpico di ciclismo Paolo Bettini

Argento in Qatar, argento a Cipro e nel 2020 ha ricevuto la nomina di numero 1 del mondo nella graduatoria di Trap Femminile. Queste le motivazioni che hanno indotto la giuria a consegnarle l'ambito premio di Atleta dell'Anno. Alessandra, ha già il pass per i Giochi e come spesso accade sono riposte su di lei le speranze di vedere la bandiera di San Marino sventolare per un podio Olimpico. La Perilli lavora per questo, ci mette tutto se stessa, sottrae tempo alla famiglia per arrivare a quel risultato che gli è sfuggito per un piattello a Londra 2012. Serata di Gala al Teatro Concordia di Borgo Maggiore dove i protagonisti sono sempre gli sportivi che si sono contraddistinti per risultati in questa stagione davvero particolare come Luca Bernardi. Il giovane pilota si è laureato Campione Italiano Super Sport 600. Sul palco ha detto a Palmiro Faetanini, conduttore della serata andata in onda in diretta su San Marino RTV, che il suo sogno è arrivare in MotoGp.

Il percorso per arrivarci è già tracciato con il Mondiale Super Sport che il 19enne Bernardi affronterà quest'anno, fare bene, per poi approdare in Moto 2. Esclusa la Moto 3 per la sua struttura fisica non idonea, a suo giudizio, per guidare la piccola cilindrata del motomondiale. Breve la passerella dei premiati al merito sportivo. Tra gli altri, la Medaglia alla bandiera per la Federazione Sport Invernali che nel 2020 ha festeggiato i 50 anni di attività. Apprezzato il salottino condotto dal Responsabile della Comunicazione del Cons Massimo Boccucci con protagonista il ciclista Paolo Bettini medaglia d'oro olimpica ad Atene 2004 e due volte Campione del Mondo 2006-2007, testimonial di Sport Awards. Il Presidente del Cons Gianprimo Giardi ha sottolineato tutte le difficoltà che hanno caratterizzato l'anno appena trascorso, ricordando anche le memorie di Michael Antonelli, Silvio Stefanelli, Gianfranco Terenzi e Luciano Capicchioni. Il Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini ha ribadito la straordinaria importanza che avranno le Olimpiadi di Tokyo 2020 non solo per l'aspetto sportivo ma -ha dichiarato- mi auguro possono essere l'inizio di una nuova era. Il ritorno alla vita, quello che – ha concluso- tutti noi auspichiamo. Video messaggio di Myles Amine Mularoni. Il lottatore ha detto che la condizione sta migliorando di giorno in giorno. Non ha voluto appellarsi alla scaramanzia dichiarando che si sta allenando costantemente per arrivare sul podio alle olimpiadi orgoglioso di gareggiare per San Marino. Serata riuscita pochi i presenti proprio nel totale rispetto delle normative anticovid.

