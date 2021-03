Pongisti sammarinesi in evidenza ad Ancona

Al PalaRossini ad Ancona si è disputato il Torneo Regionale valido per le qualificazioni ai Campionati Italiani giovanili di Terni, in programma a fine aprile e di categoria a Riccione a fine maggio. Tra i principali protagonisti i pongisti della Juvenes San Marino che hanno centrato podi e qualificazioni in tutte le categorie. Nella Juniores, secondo posto per Andrea Morri e quinto di Lorenzo Piergiovanni. Nella terza categoria, terzo posto per Andrea Morri e quinto per Davide Muccioli. Nella quinta categoria, brillante terzo posto per Lorenzo Piergiovanni al primo podio in carriera mentre nella sesta categoria Lorenzo Vannucci ha sbaragliato il campo vincendo il torneo. Anche per Vannucci, primo prestigioso podio in carriera.