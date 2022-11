CONS Posizioni di rilievo per le atlete della ginnastica ritmica in Slovenia

Posizioni di rilievo per le atlete della ginnastica ritmica in Slovenia.

Lo scorso fine settimana la delegazione federale della ginnastica ritmica composta dalle atlete Gloria Ambrogiani, Eva Bombagioni, Gioia Casali, Annalisa Giovanni, Camila Rossi e Matilde Tamagnini ha disputato il 22° Challenge Tournament FIG a Lubiana, Slovenia, accompagnate dall’allenatrice Maria Chiara Bacciocchi, Lucia Castiglioni, e il Capo Delegazione Alessandro Ambrogiani. Le prime ginnaste a scendere in pedana sono state Eva e Annalisa: Eva, categoria pre-junior A, ha lavorato bene con gli esercizi al cerchio e palla e ha concluso in 13° posizione della classifica generale, mentre Annalisa, iscritta alla categoria junior A, ha sfiorato il podio di soli 0,20 centesimi nella specialità cerchio, terminando in nona posizione. Nella competizione FIG, riservata al programma completo dei quattro attrezzi cerchio, palla, clavette e nastro, hanno proseguito la gara Camilla, Gioia, Gloria, nella categoria Junior e Matilde, in quella Senior. Nella classe FIG Junior le tre atlete hanno condotto una gara lineare: nella classifica finale all-round Camilla Rossi conclude 10°, 11° Gioia Casali e 12° Gloria Ambrogiani. A un passo dal podio anche Matilde Tamagnini nei Senior, un’esibizione caratterizzata da un buon punteggio e senza errori, che la fa posizione al quarto posto finale a 0.15 centesimi dal bronzo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: