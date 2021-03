Posticipati Congresso europeo e assemblea generale Efpm

ll Comitato Esecutivo (Executive Committee) di European Fair Play Movement (EFPM) ha comunicato ai Comitati Nazionali Fair Play dei Paesi aderenti al Movimento Europeo Fair Play che ha deciso di posticipare gli eventi in programma Congresso Europeo sul tema:” Educazione al Fair Play – Iniziative e Progetti (Education for Fair Play-Initiatives and Projects) e Assemblea Generale nei mesi di Settembre o Ottobre 2021 dopo i Giochi Olimpici di Tokio 2021. I lavori congressuali si svolgeranno a Vienna o in presenza fisica dei membri dei Comitati Nazionali o in teleconferenza in relazione della situazione pandemica in quel momento’ sono previste anche lo svolgimento delle elezioni a scrutinio segreto o per televoto per il rinnovo degli Organi Statutari di EFPM.