Poule Scudetto Gara 1 San Marino – Collecchio 5-2

Inizia nel migliore dei modi il primo dei due weekend che mancano al termine della Poule Scudetto, prima dell'ultimissima fase. Vittoria arrivata solo nel finale in Gara 1 con Collecchio con tre punti al 6° inning che sbloccano una partita a lungo sul 2-2. Prima valida per i sammarinesi con il singolo di Epifano e 1-0 a tabellone per il team di Doriano Bindi che sulle ali dell'entusiasmo segna anche il punto del 2-0. Rispondono gli ospiti che mettono a segno la prima valida, sarà anche l'ultima, e siglano anche il pareggio. Tutto questo grazie al fuoricampo di Gamberini. Quevedo sul monte chiude poi l’inning ed esce dopo un’eliminazione al 6° con un bilancio eccellente: una valida concessa, una base ball e ben 11 strikeout. Dentro Rienzo, che concede una base ma poi chiude in scioltezza. Nella parte bassa della stessa ripresa i padroni di casa costruiscono la vittoria. Di Morresi il punto del definitivo sorpasso. Da questo momento i biancoazzurri non concedono più nulla e si assicurano Gara 1 con il quarto di Pulzetti e il quinto di Ferrini, tutto questo nella seconda parte del 6° inning. Al 7° Rienzo chiude senza punti subiti, e San Marino vince il primo match col punteggio di 5-2. Oggi doppia a Collecchio: gara 2 alle 16, gara 3 alle 20.