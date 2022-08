BASEBALL Poule Scudetto Gara 1 San Marino – Collecchio 5-2 Oggi gara 2 alle 16 a Collecchio. Questa sera Gara 3 ore 20 sempre nella città Emiliana

Inizia nel migliore dei modi il primo dei due weekend che mancano al termine della Poule Scudetto, prima dell'ultimissima fase. Vittoria arrivata solo nel finale in Gara 1 con Collecchio con tre punti al 6° inning che sbloccano una partita a lungo sul 2-2. Prima valida per i sammarinesi con il singolo di Epifano e 1-0 a tabellone per il team di Doriano Bindi che sulle ali dell'entusiasmo segna anche il punto del 2-0. Rispondono gli ospiti che mettono a segno la prima valida, sarà anche l'ultima, e siglano anche il pareggio. Tutto questo grazie al fuoricampo di Gamberini. Quevedo sul monte chiude poi l’inning ed esce dopo un’eliminazione al 6° con un bilancio eccellente: una valida concessa, una base ball e ben 11 strikeout. Dentro Rienzo, che concede una base ma poi chiude in scioltezza. Nella parte bassa della stessa ripresa i padroni di casa costruiscono la vittoria. Di Morresi il punto del definitivo sorpasso. Da questo momento i biancoazzurri non concedono più nulla e si assicurano Gara 1 con il quarto di Pulzetti e il quinto di Ferrini, tutto questo nella seconda parte del 6° inning. Al 7° Rienzo chiude senza punti subiti, e San Marino vince il primo match col punteggio di 5-2. Oggi doppia a Collecchio: gara 2 alle 16, gara 3 alle 20.

