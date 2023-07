BASEBALL Poule scudetto, Parma batte San Marino in gara-2 e rimette tutto in discussione Titani sconfitti 5-4 dopo un brutto primo inning. La vetta del Gruppo G si deciderà la prossima settimana

Per sapere chi vincerà il gruppo G della Poule scudetto bisognerà aspettare fino al 5 agosto. Parma batte 5-4 San Marino in gara-2 dell'ultimo turno e rimette in discussione serie e classifica, grazie a un primo inning incredibile, in cui sono arrivati tutti i punti dei gialloblù. Messo da parte il brutto avvio, i Titani hanno reagito, segnando quattro volte tra secondo e quarto inning, ma senza mai trovare il pareggio. Con questo successo, Parma sale a una sola partita di distacco da San Marino in classifica e, dopo la fine della serie, i risultati del recupero tra gli emiliani e Grosseto e della tripla sfida tra Bologna e Senago della prossima settimana saranno, a questo punto, fondamentali per decidere chi chiuderà in testa il raggruppamento, ma anche la seconda e la terza del girone, in vista dei quarti di finale, mentre i toscani sono già certi del quarto posto.

