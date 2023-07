BASEBALL Poule scudetto, San Marino a un passo dal primo posto nel girone I Titani vincono gara-1 nella serie decisiva contro Parma

Poule scudetto, San Marino a un passo dal primo posto nel girone.

Tre punti nel primo inning per mettere in ghiaccio la partita e andare avanti nella serie decisiva. San Marino batte 3-1 Parma in gara-1 dell'ultimo turno della Fase vincitori della Poule scudetto, che determinerà la classifica finale del gruppo G, in vista dei quarti. Al momento, guidano i Titani, con 16 successi e 6 sconfitte, seguiti dagli emiliani e da Bologna. Di Batista, Celli e Lino i punti che hanno deciso l'incontro, mentre Kourtis e Baez dal monte di lancio ne hanno concesso solo uno agli avversari. Oggi, alle 16 e alle 20.30, gara-2 e gara-3, sempre a Parma.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: