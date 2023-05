BASEBALL Poule Scudetto: San Marino comincia dalla trasferta di Grosseto Domani sera gara 1, sabato le altre due partite

Comincia la Poule Scudetto, con due gironi da cinque squadre che promuoveranno ai quarti di finale le prime quattro classificate. San Marino, inserito nel gruppo G assieme a Bologna, Parma, Senago e Big Mat Grosseto, partirà proprio dalla trasferta in terra di Maremma. Lo ricordiamo: si passa da due partite da nove inning a tre da sette. Allo Jannella si comincia domani, venerdì 26 maggio, alle ore 20.30. Si prosegue poi sabato 27, con gare previste per le 16 e per le 20.30.

