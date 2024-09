PESCA SPORTIVA Premiati a Sport in Fiera, i giovani campioni sammarinesi di pesca sportiva Titoli nazionali per le categorie Under 10, 13 e 16

Al lago di Faetano si è disputata la terza e ultima prova del Campionato Sammarinese categoria Under 10, 13 e 16, gara valevole anche come trofeo “Sport in fiera”. Nella categoria Under 10, vincono a pari merito Giacomo Stacchini e Marco Pondini Ceccoli. Secondo posto per Alberto Bezzi e terzo per Edoardo Stacchini. Nella categoria Under 13, successo per Matteo Jeannin davanti a Gabriel Roman e Francesco Biordi. Nella categoria Under 16, vittoria per Alessio Conti, secondo posto per Riccardo Ducci. Il trofeo "Sport in Fiera è stato vinto da Matteo Jeannin davanti a Alessio Conti e Marco Pondini Ceccoli. Definite anche le classifiche finali del Campionato Sammarinese, categoria ragazzi. Si sono laureati campioni sammarinesi, Joey Giovagnoli nell'Under 10, Francesco Biordi nell'Under 13 e Alessio Conti nell'Under 16. A premiare i vincitori sul palco di "Sport in Fiera" il membro del Comitato Esecutivo del CONS, Emanuele Vannucci.

