TENNIS Premiato alle ATP Finals Carmelo Di Dio, supervisor anche del San Marino Open A Torino è stata consegnata una targa alla carriera al supervisor italiano che da anni segue anche gli Internazionali di Tennis di San Marino.

Un po' di San Marino Open anche alle ATP Finals di Torino con Carmelo Di Dio. Lo storico supervisor degli Internazionali di Tennis di San Marino è stato premiato per i suoi trent'anni nel circuito ATP con questa motivazione: "Onorando una carriera di una vita al servizio dell’arbitraggio nel tennis e la capacità di prendere le decisioni giuste dentro e fuori dal campo". Una carriera sempre legata al mondo del tennis prima come arbitro, poi dal 1994 nel ruolo di referee o di supervisor. Anche questa estate, in occasione della 32' edizione del San Marino Open, vinta dallo slovacco Lukas Klein contro il croato Dino Prizmic, il challenger sammarinese è stato seguito come supervisor da Carmelo Di Dio.

