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Premio Bancarella: "Ho sfiorato il cielo" di Paolo De Chiesa e Sergio Barducci tra i libri semifinalisti

di Elia Gorini
19 mar 2026
Premio Bancarella: "Ho sfiorato il cielo" di Paolo De Chiesa e Sergio Barducci tra i libri semifinalisti
Premio Bancarella: "Ho sfiorato il cielo" di Paolo De Chiesa e Sergio Barducci tra i libri semifinalisti

C'è anche un po' di San Marino tra i semifinalisti dell'edizione 2026 del Premio Bancarella Sport. Tra i 20 libri selezionati anche "Ho sfiorato il cielo" di Paolo De Chiesa e Sergio Barducci. La biografia dedicata all'ex campione dello sci italiano sarà valutata dalla commissione composta anche dai direttori delle principali testate giornalistiche sportive per essere selezionato tra i sei libri finalisti. Il vincitore assoluto sarà decretato il prossimo 12 settembre a Pontremoli.





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