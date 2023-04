Premio Fair Play a don Peppino e Vip San Marino

Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play in occasione della “ 6^ Giornata Mondiale Fair Play “ in programma il 7 settembre 2023 a San Marino annuncia che riceveranno la Menzione d’Onore Fair Play Don Giuseppe Innocentini e l'associazione Vip Viviamo in positivo. A Don Peppino, fondatore della Società Sportiva Juvenes di Serravalle che celebra la ricorrenza del 70° anno di fondazione un meritato riconoscimento per la sua costante azione e presenza verso lo Sport e non solo.

La Menzione d’Onore Fair Play sarà conferita anche a VIP Viviamo in Positivo San Marino, per premiare l’opera meritoria dei suoi Volontari che con finalità esclusivamente sociali ed umanitarie svolgono un apprezzato e notevole lavoro per portare un sorriso in luoghi dove sorridere è più difficile.