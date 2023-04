Premio Fair play a Emilia Rossatti

Sarà la spadista dell'Accademia Scherma Bernardi di Ferrara Emilia Rossatti a ricevere il Premio Fair Play al Gesto il prossimo 7 settembre 2023 a San Marino alla " 6^ edizione Giornata Mondiale Fair Play." L'Atleta si è resa protagonista di un bel Gesto di Fair Play ai Campionati Italiani Under 23 Spada Femminile di Vercelli: in quell'occasione infatti Gaia Traditi e Emilia Rossatti si stavano giocando il titolo italiano Under 23, Gaia è avanti 12-9 s'infortuna, riprende ma non si regge in piedi sulla pedana, Emilia potrebbe provare a rimontare, ma rinuncia e lascia che sia la sua avversaria a vincere l'assalto che stava conducendo. Un bellissimo esempio virtuoso dello Sport ispirato ai sani principi e valori del Fair Play e dove l'amicizia vale più di una vittoria.