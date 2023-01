Premio Fair Play al Team Ukraine

Cala il sipario al XVI Festival Olimpico della Gioventù Europea EYOF 2023 in Friuli Venezia Giulia, un’edizione con 47 Nazioni partecipanti compresa San Marino che ha coinvolto 1300 giovani Atleti e Atlete. Nella Cerimonia di chiusura dell’evento olimpico è stato conferito il Premio Fair Play EFPM: “ FAIR PLAY SPIRIT OF SPORT AWARD 2023 “ al TEAM UKRAINE dal Presidente European Fair Play Movement (EFPM) Philippe Housiaux, alla presenza del Presidente EOC Spyros Capralos. Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) desidera complimentarsi con il Team Ukraine per il prestigioso riconoscimento internazionale ricevuto in ossequio ai principi e valori universali del Fair Play.