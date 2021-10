Premio La Clessidra: riconoscimenti per Cons e medagliati Tokyo

Serata di riconoscimenti per il Comitato Olimpico Sammarinese e per Alessandra Perilli e Gian Marco Berti. I medagliati di Tokyo sono stati premiati alla dodicesima edizione del premio La Clessidra, serata di Gala ad Anghiari, uno dei borghi più belli d'Italia in provincia di Arezzo. Un evento che ha visto la presenta di tanti personaggi del mondo dello sport, da Alessio Dionisi allenatore del Sassuolo a Giovanni Galli, ex portiere di Milan e Fiorentina, da Lucilla Boari, medaglia di bronzo alle olimpiadi di Tokyo nel tiro con l'arco a Mario Scarzella, presidente della Fitarco. Un palcoscenico ricchissimo con la presenza di atleti e dirigenti dello sport sammarinese, a conferma della grande risonanza mediatica che continuano ad avere gli straordinari risultati delle Olimpiadi.

