CICLISMO Prende forma la tappa sammarinese della Coppi Bartali Si parla di 160 km di percorso quasi interamente sul suolo della Repubblica, con partenza e arrivo dallo Stradone: è la quarta tappa della Coppi Bartoli, si correrà il 26 marzo.

Comincia a prendere forma la quarta tappa della Settimana Internazionale Coppi Bartali, che si svolgerà a San Marino il 26 marzo. Una prova di circa 160 km, decisiva per la vittoria della corsa, che si svolgerà quasi interamente sul territorio sammarinese, eccezion fatta per un piccolo sconfinamento tra Torraccia e Faetano. Partenza e arrivo saranno sullo Stradone, il percorso si snoderà tra Serravalle, Torraccia, Faetano, Chiesanuova. L'ultima parte dovrebbe prevedere un circuito, in zona Città, da ripetere più volte. "Siamo particolarmente onorati dell’accoglienza che abbiamo avuto dalle autorità sammarinesi" ha commentato Adriano Amici, presidente del Gruppo Sportivo Emilia.

