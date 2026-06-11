Presentata ai Capitani Reggenti la terza edizione del torneo benefico Lions Club San Marino

Un appuntamento che si rinnova per il terzo anno consecutivo, che cresce nel tempo, grazie anche alla partecipazione di Lions Club vicini. La terza edizione del torneo si annuncia tra le più partecipate di sempre. In collaborazione con le Federazioni Giuoco Calcio e Sport Speciali, il torneo, che si giocherà domenica dalle 16:00 a Montecchio, è stato presentato agli Eccellentissimi Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva.

L'intero ricavato dell'iniziativa sarà devoluto alla a favore della Cooperativa Sociale InVolo, impegnata a perseguire finalità di solidarietà sociale. “La Reggenza, hanno ricordato i Capi di Stato, guarda sempre con vivo interesse e con profondo apprezzamento alle iniziative che nascono all'interno del nostro tessuto associativo, specialmente quando sono capaci di coniugare la pratica sportiva con i valori della solidarietà, dell'inclusione e del servizio alla comunità” Sport, inclusione, solidarietà, il terzo Trofeo Lions Club San Marino riesce a coniugare valori e divertimento, diventando un evento importante da tutti i punti di vista.

Nel video le interviste con Rossano Fabbri, Segretario di Stato per lo Sport e Federica Bianchi Presidente Lions Club San Marino







