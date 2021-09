Presentata la "10 Miglia del Titano": percorso inedito in Repubblica La "10 Miglia del Titano" è una gara podistica valida come prova del Campionato Sammarinese. Partenza domenica 12 settembre alle 9 dal San Marino Stadium.

Il 2021 d'oro dell'atletica leggera sammarinese non finisce più. Dai Giochi dei Piccoli Stati d'Europa organizzati proprio sul Titano al Giro del Monte corso solo qualche giorno fa, un evento nuovo di zecca è entrato nel calendario. Si tratta della “10 Miglia del Titano”, una gara podistica di 16km valevole come seconda prova del Campionato Sammarinese ed organizzata dal GPA San Marino. Dopo i premi individuali assegnati alla “The Space Ten” di fine maggio, qua è la volta – tra gli altri – dei titoli di squadra.

Il via domenica 12 settembre alle ore 9 dal “San Marino Stadium” dove è previsto anche l'arrivo. La novità è il percorso, inedito per la Repubblica: infatti sarà quasi totalmente pianeggiante con un dislivello positivo di 130 metri. Come voluto dagli organizzatori, sarà una manifestazione a numeri contenuti con il rispetto dei protocolli FIDAL. Alla conferenza stampa di presentazione il presidente del Gruppo Podistico Atletico Carlo Tasini e quello della Federazione Sammarinese Atletica Leggera Daniele De Luigi.

Nel servizio l'intervista a Daniele De Luigi, presidente Federazione Sammarinese Atletica Leggera

Video Gallery

I più letti della settimana: