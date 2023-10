PODISTICA Presentata la 2° Smoe Run 10K e 5K Domenica 8 ottobre con partenza e arrivo al San Marino Outlet Experience si corre la podistica che vale anche come campionato sammarinese

Si comincia sabato 7, nel pomeriggio con la Smoe Run Kids gare ludiche riservate ai giovanissimi under 12, tante sorprese per i più piccoli anche grazie alla presenza dei supereroi di San Marino Comics. Domenica mattina alle ore 9.30 con partenza e arrivo al San Marino Outlet Experience la gara per tutti. Ci saranno gli atleti che potranno sfruttare il percorso pianeggiante per battere il personal best sulla distanza di 10km e 5km certificato FIDAL, ma per la Track&Field sarà soprattutto l'evento di tutti coloro che praticano il running o le diverse forme di cammino, dal fit al nordic walking alla semplice camminata. Altra forma molto divertente di partecipazione, è quella della Corporate Run con la speciale classifica per team amatoriali di amici e colleghi.

