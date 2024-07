OPEN SAN MARINO Presentata la 31° edizione dell'Open Tennis di San Marino Fabio Fognini non ha ancora sciolto le riserve per un piccolo problema fisico che dovrebbe superare per essere a San Marino

Presentata la 31° edizione dell'Open San Marino Challenger Tour che si terrà nel Centro Tennis di Montecchio dal 29 luglio al 4 agosto. In apertura il saluto del Presidente della Federtennis Christian Forcellini, collegato da Parigi.

L'Open di San Marino vedrà come testa di serie numero 1 il serbo Laslo Djere attualmente 57° del mondo. Tra i nomi più importanti quello dello spagnolo Ramos Vinolas 124°, il francese Benoit Paire e l'altro francese Alexander Muller che solo dodici mesi fa si era presentato come favorito, ma a sorpresa uscì al primo turno con Enrico Della Valle. Torna agli Internazionali di Tennis di San Marino Andrea Pellegrino, lo scorso anno sconfitto in finale dallo spagnolo Munar. Tra gli italiani da tenere d'occhio Francesco Passero e Matteo Gigante. Ancora un piccolo punto interrogativo per Fabio Fognini alle prese con un superabile problema fisico. Fognini dovrebbe entrare a far parte del tabellone principale come confermato dal Direttore del Torneo Abbati.

Finestra aperta su Parigi, perchè gli eliminati del primo turno potrebbero entrare nel tabellone dell'Open di San Marino. Novità per quanto riguarda il Villaggio Open che ospiterà il merchandising, punti di ristoro, e i LedWall sui quali verranno trasmessi gli incontri.

Copertura televisiva totale garantita da San Marino RTV e da Sky che trasmetterà quarti, semifinale e finale. La Federazione sammarinese Tennis da questa edizione ha aperto una collaborazione con Tiket-One. I biglietti per assistere al torneo sono reperibili on line sulla piattaforma.

