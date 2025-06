Presentata la 4ª edizione de La Titanica, tra rievocazione, sport e inclusione

Nel servizio, le parole di Enrico Terenzi, membro del comitato organizzatore de La Titanica

Rievocazione storica e sport – nel suo lato più puro – ma anche sostenibilità, valorizzazione ambientale del territorio e inclusione. Si fonde tutto questo nella Ciclostorica La Titanica, giunta alla quarta edizione e valida come 7ª tappa del Giro d'Italia d'Epoca, da correre tassativamente con bici e indumenti vintage. L'evento si snoda tra 14 e 15 giugno, il primo giorno con una serie di eventi collaterali e il secondo con la Ciclostorica vera e propria.

"È una rievocazione non competitiva per biciclette storiche con telaio costruiti prima del 1987 e abbigliamento rigorosamente vintage - spiega Enrico Terenzi, membro del comitato organizzatore - la novità di quest'anno è il percorso breve che si concluderà a Santarcangelo, dove ci sarà anche l'occasione per inaugurare un'importante opera pubblica, cioè un percorso ciclopedonale sul fiume Marecchia. Ma La Titanica è tanto di più, anche una serie di eventi collaterali già dal sabato, con eventi più goliardici come una gara di cambiare ad aria più veloce. Poi avremo come ospite Gibì Baronchelli, il grande campione, che farà un aperitivo e con lui percorreremo alcuni momenti della sua carriera, e la sera la cena swing.

I partecipanti potranno scegliere tra tre percorsi: Corto, 34 km e 290 metri di dislivello, Medio, 68 km e 1000 metri di dislivello, Lungo, 83 km e 1380 metri di dislivello. "La partenza di tutti e tre è a Borgo Maggiore, dalla piazza grande - prosegue Terenzi - poi saliremo sul centro storico dove ci sarà un bel momento in piazza della Libertà, con la presenza degli sbandieratori, e da lì scenderemo fino a Gualdicciolo per prendere la ciclabile del Marecchia e arriveremo fino a Santarcangelo. Qui si fermerà il percorso corto, mentre gli altri prima passeranno per il centro di Verucchio e poi risaliranno a San Marino per il percorso della vecchia ferrovia, dopo aver percorso anche il nuovo collegamento tra Ausa e Parco Laiala".

Due le novità di quest'anno: in primis, l'espansione dell'evento targato Virtus, che coinvolgerà anche Santarcangelo prevedendo un traguardo nel centro storico del comune romagnolo. Una sinergia attiva fin dalla presentazione dell'evento, dove c'erano, oltre alle Segreterie Affari Interni, Turismo, Sport e Istruzione, il sindaco di Santarcangelo, Filippo Sacchetti. La seconda invece è la collaborazione con l'Associazione BattiCinque, attiva nel perseguire obiettivi di solidarietà sociale come il miglioramento della qualità della vita di persone autistiche o con disturbi del neurosviluppo. Collaborazione che prevede il coinvolgimento dei ragazzi dell'associazione – come premianti e, magari, partecipanti – e l'allestimento di una mostra di cimeli storici presso la sede di BattiCinque.

