Presentata la Podistica di Natale 2019

Mese di dicembre, tempo di Podistica di Natale. Il GPA San Marino ha presentato la 48esima edizione della gara sammarinese, in programma domenica mattina. Sono attesi circa 550 atleti competitivi e quasi 2000 persone al via. La partenza della Podistica di Natale è prevista per domenica alle 9.30 dal San Marino Stadium.