ATLETICA Presentata la Podistica di Natale 2019

Mese di dicembre, tempo di Podistica di Natale. Il GPA San Marino ha presentato la 48esima edizione della gara sammarinese, in programma domenica mattina. Sono attesi circa 550 atleti competitivi e quasi 2.000 persone al via. Una gara o meglio, una vera e propria festa dello sport, che anche quest'anno vedrà al via i migliori atleti della specialità. La partenza della Podistica di Natale è prevista per domenica alle 9.30 dal San Marino Stadium.

Nel video l'intervista a Carlo Tasini, Presidente GPA San Marino

