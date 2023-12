ATLETICA Presentate Podistica di Natale e Urban Trail dei Castelli Le due manifestazioni targate GPA San Marino si disputeranno domenica, con partenza e arrivo al San Marino Stadium.

A un anno dalla prima uscita “di coppia”, tradizione, la Podistica di Natale, e novità, lo Urban Trail dei Castelli, vanno ancora a braccetto. Domenica si scende in pista, strada e sterrato per le edizioni n°51 e n°2 delle manifestazioni del GPA San Marino, che le ha presentate insieme al presidente della Federatletica Mauro Santi e al capitano di Castello di Borgo Barbara Bollini. Entrambe partono e terminano al San Marino Stadium: alle 8:30 lo Urban Trail, quello più duro tra strade e boschi con un dislivello di mille metri, cui quest'anno si aggiunge un percorso non competitivo di 16 km che, dalla prossima edizione, dovrebbe toccare i 40 e passare da tutti i Castelli; alle 9:30 invece via alla Podistica, cui si affianca la non competitiva di 5 km.

"La podistica si snoda un un percorso di 14 km - spiega il vice presidente del GPA San Marino, Andrea Angelini - suggestivo, panoramico, arriva a Torraccia e poi scende lungo l'arboreto per poi tornare a Serravalle. L'Urban Trail prevede il percorso lungo di 22 km: si arriva in centro storico, con passaggio alle torri e in pieve, per poi scendere fino a Borgo. C'è un passaggio nei boschi molto bello, tra Montalbo e Murata. Si tratta di un percorso bello e duro, con mille metri di dislivello positivo".

"Il trail è una specialità che sta prendendo sempre più piede - aggiunge il presidente della FSAL, Mauro Santi - il nostro territorio si presta a questo tipo di competizione e giustamente bisogna sfruttarlo".

