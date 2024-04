TRACK&FIELD Presentato il calendario Eventi Running

Tre date, quattro gare. Il calendario eventi running è stato svelato questa mattina. La firma è quella della Track&Field club che da tempo abbina all'attività agonistica un altrettanto importante filone organizzativo.

Il via il 28 aprile con la Titano Trail Run che si inserisce nel più ampio contesto di Energika e comprende la gara fidal, la corporate run e la camminata ludico motoria. Sarà parte di un week end tutto dedicato al benessere.

Il 18 maggio torna a casa il Giro del Monte, rinviato un anno fa a settembre per via dell'alluvione che aveva colpito la Romagna e il grande cuore dei sammarinesi da subito pronti a dare una mano. Contestualmente il Giro del Monte è anche Skytrail per chi preferisce lo sterrato.

Chiudere il poker di eventi lo Smoe Run che il 6 ottobre riunisce tutti gli specialisti della corsa su strada nei suoi 2 percorsi da 5 e 10 km ed è valida per il campionato sammarinese Corsa su Strada.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: