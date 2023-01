Presentato il concorso letterario e giornalistico “Lo spirito olimpico della Repubblica di San Marino”

“C'è un estremo bisogno di cultura e ben vengano questo tipo di iniziative”. Ha cominciato così, dopo i ringraziamenti, il suo discorso il Presidente della commissione giudicatrice del nuovo concorso letterario giornalistico indetto dal Cons, Xavier Jacobelli. Sport è cultura, così il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese ha pensato ad un’iniziativa che dia risalto alle imprese sportive attraverso il racconto. Il Cons, con il sostegno del Congresso di Stato e il coinvolgimento della Consulta per l’Informazione e dell’Associazione Sammarinese Stampa Sportiva, intende favorire la produzione letteraria di contenuto sportivo e agevolare gli studi specializzati in materia di sport legati al territorio nella prima edizione del Concorso letterario e giornalistico sul tema “Lo spirito olimpico della Repubblica di San Marino”, riservato ai cittadini residenti e delle comunità sammarinesi all’estero, nelle due categorie, Junior e Senior, verranno premiati i migliori tre elaborati di ogni categoria. Hanno accolto questa iniziativa in maniera estremamente favorevole il Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini e all'Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi collegato da remoto. Entrambi i Segretati hanno espresso il loro compiacimento per un concorso che, si augurano, possa durare nel tempo.

In allegato il Bando di Concorso