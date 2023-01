CONCORSO LETTERARIO Presentato il concorso letterario e giornalistico “Lo spirito olimpico della Repubblica di San Marino” La firma prestigiosa del giornalismo italiano Xavier Jacobelli presiederà la commissione giudicatrice. Con lui il Responsabile della comunicazione del Cons Massimo Boccucci, e i professori sammarinesi Lucia Crescentini e Ferdinando Gasperoni

“C'è un estremo bisogno di cultura e ben vengano questo tipo di iniziative”. Ha cominciato così, dopo i ringraziamenti, il suo discorso il Presidente della commissione giudicatrice del nuovo concorso letterario giornalistico indetto dal Cons, Xavier Jacobelli. Sport è cultura, così il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese ha pensato ad un’iniziativa che dia risalto alle imprese sportive attraverso il racconto. Il Cons, con il sostegno del Congresso di Stato e il coinvolgimento della Consulta per l’Informazione e dell’Associazione Sammarinese Stampa Sportiva, intende favorire la produzione letteraria di contenuto sportivo e agevolare gli studi specializzati in materia di sport legati al territorio nella prima edizione del Concorso letterario e giornalistico sul tema “Lo spirito olimpico della Repubblica di San Marino”, riservato ai cittadini residenti e delle comunità sammarinesi all’estero, nelle due categorie, Junior e Senior, verranno premiati i migliori tre elaborati di ogni categoria. Hanno accolto questa iniziativa in maniera estremamente favorevole il Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini e all'Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi collegato da remoto. Entrambi i Segretati hanno espresso il loro compiacimento per un concorso che, si augurano, possa durare nel tempo.

