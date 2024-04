FAIR PLAY Presentato il Fair Play International Passport San Marino tra i primi paesi che hanno aderito all'importante iniziativa ideata dal professor Gennaro Testa

Il Presidente del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play Gianni Silvagni ha presentato al Segretario di Stato per lo sport di San Marino Teodoro Lonfernini l'International Fair Play Passport ideato dal professor Gennaro Testa. Passaporto Fai Play che ha iniziato il suo viaggio il 3 giugno 2023 presso la sede dell'Accademia Olimpica Internazionale nell'antica Olimpia, un viaggio simbolico di questo passaporto nato per diffondere il messaggio universale dei Valori Olimpici in tutto il mondo.

E San Marino come ha ricordato in conferenza – l'ideatore Gennaro Testa- è stato tra i primissimi paesi che hanno aderito. San Marino, -ha ricordato Testa- ha una grande sensibilità e ha sempre sposato le nostre filosofie”. Il Presidente del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play Gianni Silvagni ha scelto come testimonial di questo importantissimo Passaporto due sportivi sammarinesi d'eccezione come Alessandra Perilli e Massimo Bonini, l'ex centrocampista della Juventus è anche cofondatore del Comitato Fair Play Sammarinese. Silvagni ha conferito il Passaporto al Segretario di Stato per lo Sport Lonfernini, e ad importanti realtà della Repubblica come il Comitato Sammarinese Pierre De Coubertin rappresentato dal Vice Presidente Riccardo Venturini, alla dottoressa Susy Serra per aver contribuito alla stesura dello stesso Passaporto, ai due Testimonial scelti Bonini e Perilli, e alla Redazione Sportiva di San Marino RTV.

Questo Passaporto rappresenta il più importante messaggio; lo sport è la principale vetrina per la diffusione del Fair Play e della giustizia. Il gioco leale in ambito sportivo ma che può essere portato anche fuori da esso: nei rapporti umani, nel lavoro e in politica. I valori del Fair Play che si acquisiscono si riflettono anche nella vita e solo trasmettendoli alle nuove generazioni, le stesse potranno avere un futuro migliore. Il debutto ufficiale del Passaporto Fair Play – ha detto – Silvagni durante la settima edizione della giornata mondiale Fair Play che per la prima volta avrà 22 nomination.

