Presentato il Training Camp Road to Tokyo

Il training camp Road to Tokyo è stato presentato a Riccione. Il 25-26 gennaio prossimi la nazionale italiana di nuoto paralimpico si allenerà a Riccione, mentre venerdì 24 gli atleti saranno ospiti a San Marino nella vasca del Multieventi. Questo grazie al protocollo di collaborazione firmato tra la Federazione Sammarinese Sport Speciali rappresentata dal Presidente Filiberto Felici e la Federazione Italiana Paralimpica rappresentata dal delegato regionale per l'Emilia Romagna Ilario Battaglia. L'Assessore allo Sport Stefano Caldari ha fatto gli onori di casa per il Comune di Riccione. Presente anche il vice presidente della Polisportiva Comunale di Riccione, Giorgio Gori.

Sentiamo il presidente della Federazione Sammarinese Sport Speciali Filiberto Felici e Ilario Battaglia della Federazione Italiana Paralimpica Emilia Romagna