Presentato San Marino team: 86 gli atleti biancoazzurri

La 20' edizione dei Giochi dei Piccoli Stati è sempre più vicina. San Marino è pronto per una nuova avventura nelle Piccole Olimpiadi con il solito e tenace orgoglio che l'ha saputo contraddistinguere nel tempo. Andorra 2025 è un appuntamento di primo piano per lo sport del Titano. La possibilità di competere e confrontarsi tra piccole Nazioni si è confermata una scommessa vincente, che dopo 40 anni dalla prima storica edizione di San Marino 1985, oggi trova nuove conferme. Saranno 86 gli atleti biancoazzurri. San Marino Team si presenta con una squadra di assoluto livello, dove l'equilibrio tra giovani ed esperti sa fondersi in un mix di qualità.

"Un augurio davvero a tutta la delegazione, - ha detto il Segretario di Stato Rossano Fabbri - Veramente auguro delle buone Olimpiadi dei Piccoli Stati, un auspicio che questo possa essere un ulteriore punto di inizio, perché lo sport nella Repubblica di San Marino abbia sempre maggiormente il ruolo che merita. Il ruolo centrale, un ruolo che coinvolge tutti gli strati della società, che deve essere sempre di più caldeggiato e sostenuto".

Saranno 13 le discipline coinvolte nella settimana dei Giochi: arti marziali, atletica leggera, ciclismo, ginnastica ritmica, nuoto, nuoto artistico, pallavolo, rugby a 7, tennis, tennistavolo, tiro a segno e tiro a volo. Per il karate si tratta di un debutto assoluto, mentre si parla di ritorno per nuoto artistico e ginnastica ritmica. Prossimo appuntamento l'udienza con i Capitani Reggenti, poi sarà Andorra 2025 con cerimonia d'apertura lunedì 26 maggio.

"Ad Andorra la delegazione è una delegazione sicuramente nutrita per la presenza delle squadre - ha detto Christian Forcellini presidente Cons - È una delegazione fatta di molti giovani, perché 21 saranno under 18, quindi è un investimento che facciamo anche per la crescita degli sportivi futuri, ma anche da persone ovviamente più esperte, che hanno ottenuto già risultati internazionali. Ci saranno anche tutti i nostri atleti di punta e confidiamo che ovviamente siano poi loro il traino principale per portare a casa i maggiori successi".

