TIRO A VOLO President Cup: Alessandra Perilli eliminata in semifinale Dopo aver centrato la qualificazione alla semifinale, la tiratrice biancoazzurra è stata eliminata in semifinale.

Si ferma in semifinale la President Cup di Alessandra Perilli. La tiratrice biancoazzurra è stata eliminata dopo aver conquistato la qualificazione a una delle due semifinali. E' infatti cambiata la formula della gara di tiro a volo. La Perilli aveva ottenuto un 47/50 nelle qualificazioni del mattina. Delle 12 tiratrici in gara erano state eliminate le peggiori quattro, tra queste anche Jessica Rossi. In una delle semifinali a quattro, Alessandra Perilli non è andata oltre un 8/15, non ottenendo la qualificazione per la finale.

