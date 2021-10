TIRO A VOLO President Cup: Perilli e Alrashidi fuori dalle semifinali nel mixed team

Si chiusa la prima giornata di gara per Alessandra Perilli alla President Cup, gara che ha sostituito la Finale di Coppa del Mondo, in svolgimento sulle pedane del Larnaka Olympic Shooting Range. In mattinata si sono svolte le qualificazioni del mixed team, che prevedeva l’abbinamento di una tiratrice e di un tiratore tra i primi 12 del ranking mondiale, qualificatisi per l’evento. La Perilli ha gareggiato in coppia con il kuwaitiano Talal Alrashidi. Entrambi hanno colpito 47 piattelli su 50 (22 e 25 le serie di Alessandra), chiudendo a 94/100. Un solo piattello in più avrebbe consentito l’ingresso allo shoot off per definire i semifinalisti. Archiviato il mixed team la Perilli tornerà in pedana domani per i 50 piattelli di qualificazione del Trap femminile, a cui faranno seguito le semifinali. La finale è invece in programma sabato mattina.

