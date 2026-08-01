Prestigioso quarto posto di San Marino all'European Ladies' Team Shield Championship

La Nazionale femminile di golf di San Marino conclude l’European Ladies’ Team Shield Championship tra le migliori quattro squadre del torneo. Un piazzamento prestigioso, che valorizza il lavoro delle atlete e dello staff e conferma la crescita e l’autonomia del movimento golfistico sammarinese. Al Royal Malta Golf Club, percorso par 69, San Marino ha ottenuto il quarto posto nella competizione europea riservata a dieci nazioni emergenti. Un risultato significativo sia dal punto di vista sportivo sia istituzionale, raggiunto da una formazione molto giovane, partita senza i favori del pronostico e capace di guadagnarsi, incontro dopo incontro, la stima di tutte le avversarie. Le biancazzurre hanno superato la fase di qualificazione stroke play classificandosi al sesto posto e conquistando così l’accesso al tabellone principale. Nei quarti di finale è arrivata una delle prestazioni più importanti del torneo: il Liechtenstein, terzo al termine delle qualificazioni, è stato sconfitto con il punteggio di 2-1.

In semifinale la squadra sammarinese è andata vicinissima all’accesso alla finale. La sfida contro Malta, padrona di casa, è rimasta in equilibrio fino alla buca 17, prima di concludersi sul 2-1 in favore delle maltesi. Nella finale valida per il terzo posto, la maggiore esperienza internazionale della Bulgaria ha fatto la differenza. Il confronto si è chiuso 2,5-0,5, assegnando a San Marino il quarto posto definitivo. Tra le giocatrici più brillanti si è distinta Giada Pelliccioni, rimasta imbattuta grazie a due vittorie e un pareggio, per un bottino complessivo di 2,5 punti su 3. Al suo fianco Aisha Nouioui, Bianca Maria Gardini e Anita Masini hanno affrontato ogni sfida con coraggio, determinazione e un profondo senso di appartenenza ai colori sammarinesi. In alcuni passaggi decisivi hanno pesato la minore esperienza internazionale, l’elevato livello delle avversarie e la fatica accumulata durante la competizione, sia nella semifinale sia nella sfida per la medaglia di bronzo. Rimane, tuttavia, la soddisfazione di aver lottato fino all’ultimo per una medaglia europea e di aver sfiorato il podio. Per la Federazione Sammarinese Golf, il San Marino Golf Club, la capitana Rosa Zafferani, il coach Marco Pelliccioni e il direttore sportivo Marco Pedretti, questo quarto posto rappresenta un traguardo eccezionale e, allo stesso tempo, una solida base da cui proseguire il percorso di crescita.







